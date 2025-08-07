Video Figura del Barça deja el club catalán para unirse a CR7 en el Al-Nassr

Iñigo Martínez firmará en las próximas horas con el Al-Nassr de Arabia Saudita, en un traspaso sin coste que permitirá al Barcelona liberar 14 millones de euros en masa salarial.

A sus 34 años, el central vasco quiere cerrar su carrera con una última aventura profesional en el equipo de Cristiano Ronaldo, que le ha hecho una oferta económica irrechazable.

Aunque Hansi Flick lo consideraba pieza clave por ser el único central zurdo de la plantilla, el club ha optado por facilitar su salida para ganar margen en el ‘fair-play’ financiero y poder inscribir refuerzos este verano.

Martínez no participó en los últimos dos amistosos de la gira asiática por fatiga muscular. Con la propuesta saudí sobre la mesa, evitó riesgos físicos, y Flick probó a Gerard Martín como central zurdo, anticipando un posible cambio en la plantilla.

Si se concreta su marcha, el técnico alemán contará con Pau Cubarsí, Ronald Araujo y Andreas Christensen como centrales naturales.

Jules Koundé y Eric García, por su parte, seguirán alternando en el lateral derecho, aunque no se descarta algún movimiento más en defensa.