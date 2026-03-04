    LaLiga

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas

    Los defensores de la entidad catalana se lastimaron, ambos, del femoral del muslo izquierdo.

    Por:
    Omar Carrillo
    add
    Síguenos en Google
    Video Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas


    Alejandro Balde y Jules Koundé, ambos defensas del FC Barcelona, se lesionaron en el juego ante el Atlético de Madrid del miércoles y el primero estará de baja cuatro semanas, mientras del segundo su recuperación determinará su disponibilidad.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas
    1:18

    Barcelona tendrá de baja a Alejandro Balde y Jules Koundé, al menos cuatro semanas

    La Liga
    Robert Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro
    1:15

    Robert Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro

    La Liga
    Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro
    1 mins

    Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro

    La Liga
    Real Madrid pierde ante Getafe en LaLiga y se aleja del liderato del Barcelona
    1:44

    Real Madrid pierde ante Getafe en LaLiga y se aleja del liderato del Barcelona

    La Liga
    Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y resultado del juego de Jornada 26 de LaLiga
    2 mins

    Real Madrid vs. Getafe EN VIVO: goles, resumen y resultado del juego de Jornada 26 de LaLiga

    La Liga
    En el Elche vs. Espanyol, otro escándalo racista que involucra equipos españoles
    1 mins

    En el Elche vs. Espanyol, otro escándalo racista que involucra equipos españoles

    La Liga
    Raphinha nombra a Vega como su jugador favorito mexicano
    1 mins

    Raphinha nombra a Vega como su jugador favorito mexicano

    La Liga
    Fidalgo reacciona a su primer gol en España en el derbi Sevilla vs. Betis
    1 mins

    Fidalgo reacciona a su primer gol en España en el derbi Sevilla vs. Betis

    La Liga
    Fidalgo anota su primer gol con Betis y España en el derbi ante Sevilla
    1:15

    Fidalgo anota su primer gol con Betis y España en el derbi ante Sevilla

    La Liga
    Lamine Yamal rompe marca de Giovani y Messi
    1 mins

    Lamine Yamal rompe marca de Giovani y Messi

    La Liga

    Así lo comunicó el propio club en sus redes sociales.

    Y casualmente los dos se lesionaron del femoral del muslo izuierdo y aunque no se menciona el tiempo que no jugará Koundé, el diario Sports publicó que serán unas cuatro semanas.

    Las lesiones se dieron durante el juego contra el Atlético, el seleccionado francés debió salir a los 13 minutos del juego y, precisamente el español ingresó por él, pero abandonó también el terreno de juego a los 71 e ingresó Ronald Araujo.

    Entonces, los dos defensores se perderán los duelos de LaLiga contra Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano, así como ambos partidos de Octavos de Final de la Champions League contra el inglés Newcastle.

    El regresó, de salir todo bien, de Balde se daría, casualmenente, ante el Atlético de Madrid del 5 de abril en LaLiga, mientras el de Koundé, de la misma forma, debería de estar listo a más tardar para una posible seria de Cuartos de Final de la Champions League, de avanzar claro está, que inician el 7 de abril.

    Para cubrir la ausencia de Koundé en el cuadro catalán, Hansi Flick puede recurrir a Ronald Araujo, Marc Casadó, Cancelo y Eric García, mientras para Balde estaría Gerard Martín.

    Video Robert Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro
    Relacionados:
    LaLigaFC BarcelonaAlejandro BaldeJules Koundé

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX