Alejandro Balde y Jules Koundé, ambos defensas del FC Barcelona, se lesionaron en el juego ante el Atlético de Madrid del miércoles y el primero estará de baja cuatro semanas, mientras del segundo su recuperación determinará su disponibilidad.

Así lo comunicó el propio club en sus redes sociales.

Y casualmente los dos se lesionaron del femoral del muslo izuierdo y aunque no se menciona el tiempo que no jugará Koundé, el diario Sports publicó que serán unas cuatro semanas.

Las lesiones se dieron durante el juego contra el Atlético, el seleccionado francés debió salir a los 13 minutos del juego y, precisamente el español ingresó por él, pero abandonó también el terreno de juego a los 71 e ingresó Ronald Araujo.

Entonces, los dos defensores se perderán los duelos de LaLiga contra Athletic, Sevilla y Rayo Vallecano, así como ambos partidos de Octavos de Final de la Champions League contra el inglés Newcastle.

El regresó, de salir todo bien, de Balde se daría, casualmenente, ante el Atlético de Madrid del 5 de abril en LaLiga, mientras el de Koundé, de la misma forma, debería de estar listo a más tardar para una posible seria de Cuartos de Final de la Champions League, de avanzar claro está, que inician el 7 de abril.

Para cubrir la ausencia de Koundé en el cuadro catalán, Hansi Flick puede recurrir a Ronald Araujo, Marc Casadó, Cancelo y Eric García, mientras para Balde estaría Gerard Martín.