    Robert Lewandowski

    Lewandowski entrena con máscara protectora por su lesión en el rostro

    Se espera que el atacante del Barcelona esté presente en el duelo ante el Athletic de Bilbao del fin de semana.

    Por:
    Omar Carrillo
    Robert Lewandowski apareció este martes en la práctica del FC Barcelona con una máscara protectora.


    Robert Lewandowski apareció este martes en la práctica del FC Barcelona con una máscara protectora.

    Así el atacante polaco pudo realizar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de la entidad catalana y todo parece inidicar que podría ser parte de la plantilla para el juego contra el Athletic del fin de semana como ya se había anunciado.

    Fue el propio club el encargado de publicar la imagen del popular atacante en las redes sociales.

    Lewandowski sufrió un duro golpe en el duelo ante el Villarreal de la fecha pasada de LaLiga y tras los exámenes correspondientes se le diagnóstico una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

    Por la misma razón no fue parte de los hombres que enfrentaron al Atlético de Madrid en la Copa del Rey el pasado martes.

    Seguramente, lo veremos con la máscara protectora hasta su recuperación.

    El polaco no será el primer jugador en usar la protección en el rostro esta campaña. Eric García, que sufrió una fractura nasal en noviembre del 2025 en un juego ante Brujas de Bélgica, también usó una.

    Tras el juego de la Jornada 27 de LaLiga ante Athletic, el Barcelona viajará a Inglaterra para enfrentar tres días después al Newcastle en Champions League.

    Robert LewandowskiLaLigaAthletic Club

