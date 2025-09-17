Video Real Madrid sufre pero gana en un inicio con sorpresas en la Champions

Real Madrid se metió en problemas luego de anunciar la baja por varias semanas del futbolista inglés Trent Alexander-Arnold tras el primer partido de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026 frente al Marsella.

Fue a los cinco minutos que el británico debió salir por Dani Carvajal, quien en el segundo tiempo se fue expulsado y también se sumó a la serie de bajas del equipo merengue en la zaga.

PUBLICIDAD

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución”, indicó el club en un comunicado.

De acuerdo a varios reportes en medios deportivos en España, Alexander-Arnold será baja de seis a ocho semanas por lo que es prácticamente un hecho que esté descartado para el Clásico frente al Barcelona el próximo 26 de octubre en el Bernabéu.

REAL MADRID SUFRE CON AUSENCIAS EN LA DEFENSA

A la baja de Alexander-Arnold se suman la de Dani Carvajal en la UEFA Champions League por expulsión directa y se prevé que sean dos partidos de suspensión, por lo que se perdería los juegos ante Kairat Almaty y Juventus.