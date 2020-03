El futbol europeo puede perder 7,000 millones por coronavirus

El futbol europeo puede hundirse en una grave crisis de no terminar la actual temporada futbolística, lo que generaría una pérdida de 7,000 millones de euros, según mencionó a RAC-1 Jaume Roures , de mediapro.

"Lo más importante es acabar la temporada. No es tan importante saber cuándo empezará la próxima. Si no se acaba, se perderá el 30% de los ingresos, el fútbol europeo perdería más de 7.000 millones de euros y el fútbol no se lo puede permitir".