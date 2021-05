El entrenador del Atlético de Madrid , el argentino Diego Pablo Simeone , mostró su absoluta confianza en el delantero uruguayo Luis Suárez, que lleva cinco jornadas sin marcar, y consideró que partidos como el de este domingo contra el Osasuna, en el que podrían ganar La Liga si vencen y no lo hace el Real Madrid en Bilbao, son "la zona Suárez".

Por ello, afirmó que afronta el partido "con calma pero con seguridad" y no saliéndose "del camino que siempre hemos recorrido, que es el del partido a partido".

El horario unificado de la jornada hará que todos los partidos comiencen el domingo a las 18.30, una situación poco habitual en el fútbol actual, pero Simeone insistió en que no estarán pendientes de lo que ocurra en otros campos, como San Mamés.

"Nosotros dependemos siempre de lo que podamos generar, y mañana no será la excepción. Vamos a ocuparnos de centrarnos en nuestros partidos y volcar nuestra ilusión para ir partido a partido como fuimos toda la temporada", insistió.

En este sentido, su rival llega salvado y sin nada en juego en lo clasificatorio, algo que se podría considerar una circunstancia favorable pero que no lo es para Simeone. "Yo creo que en el fútbol no se puede elegir, no hay rivales pequeños ni enemigos chicos. Entiendo que el fútbol es día a día y hay que jugar en consecuencia", opinó.