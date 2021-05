"Sí, estoy trabajando el aspecto físico y lo he mejorado mucho esta temporada. Lo he trabajado más, pero es cierto que en esa imagen se ve demasiado . Ayuda que voy con la maleta", dijo entre risas, y es que reconoce la importancia en un futbol más desarrollado donde cada detalle cuenta, "ha sido también importante tener más minutos, sentirme mejor y estar en un mejor estado. Es algo positivo para cualquier deportista y lo he trabajado".

"Tiene que ver el paso del tiempo que llevo acá. Todo suma y más cuando tienes más continuidad, eso te ayuda. No es lo mismo no jugar tanto cierto tiempo y luego jugar un poco más seguido. Eso te da la madurez, de otra manera no hay. No hay otra mejor manera para estar en forma y adaptarte a esta Liga que es muy competitiva", añadió para El Desmarque.