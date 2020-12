Celta de Vigo está intratable y le propina una goleada al Cádiz

Eduardo Coudet llegó para cambiar la cara de un Celta de Vigo que parecía destinado al descenso , un panorama que hoy luce lejano pues el equipo logró su tercer triunfo de manera consecutiva, algo que no lograban desde 2018 y además lo hizo goleando 4-0 al Cádiz , un rival que ha dado de qué hablar en la temporada por sus triunfos contra el Real Madrid y el Barcelona; sin embargo, el equipo de Néstor Araújo , quien disputó los 90 minutos, no tuvo contemplaciones y arrasó con ellos.

El mexicano tuvo una buena actuación en la defensa a pesar de que jugó condicionado desde el minuto 57 cuando fue amonestado por una falta, no obstante, junto a Joseph Aidoo lograron apagar los chispazos del equipo rival que no encontró el camino para siquiera competir en el encuentro, a pesar de ser un visitante bastante incómodo, pero simplemente hoy las cosas no se les dieron.