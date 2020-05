Bert Konterman , exjugador holandés, reveló haber rechazado una oferta del Real Madrid por él en 1999 por no querer aprender español cuando militaba con el Feyenoord bajo el mando del técnico Leo Benhakker.

“El Real Madrid ofreció 20 millones de dólares al Feyenoord por mí. Leo Beenhakker era mi entrenador y había entrenado al Real Madrid tres años antes. Vino a mí y me dijo ‘El Real Madrid te quiere’, yo le dije: ‘No, estás bromeando, no te creo’. Entonces él dijo: ‘Quiero que te quedes en el Feyenoord, pero me imagino que querrás ir al Real Madrid porque es un club fantástico’”, comentó Konterman.