Xavi reconoce reunión con Haaland en Alemania: "No puedo dar detalles"

"Somos un equipo, con el presidente al mando, Mateu, Jordi... Me dan mucha confianza, no puedo pedir más. No decido yo solo, nadie decide unilateralmente. Es un grupo y soy una persona de hacer equipo, de preguntar, de que todo el mundo opine y luego decidir. Mi rol es decisivo también pero no estoy solo. Es presentarle al jugador el proyecto, la idea de juego y no engañarle", señaló.