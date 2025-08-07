Barcelona retira la capitanía al arquero alemán Ter Stegen

El FC Barcelona anunció este jueves que ha retirado la capitanía a Marc-André ter Stegen, tras abrirle un expediente disciplinario en medio del conflicto entre ambas partes derivado de su lesión.

"El FC Barcelona informa que, a raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club ha decidido retirarle temporalmente la capitanía", expresó el club en un comunicado, destacando que la decisión fue tomada en conjunto con la Dirección Deportiva y el cuerpo técnico.

Mientras dure esta situación, " las funciones de primer capitán serán asumidas por el hasta ahora segundo capitán, el jugador Ronald Araujo", añadió.

El portero alemán, de 33 años y recientemente operado de la espalda, se niega a que el Barça comparta su historial médico con LaLiga, que lo necesita para determinar su periodo de baja. El club busca usar esa ausencia para cumplir con el fair play financiero e inscribir nuevos fichajes.

Sin embargo, la negativa del arquero ha complicado los planes azulgranas, que ya manejan alternativas como el fichaje de Joan García y la renovación de Szczesny.

En medio de problemas económicos y con el Camp Nou aún en remodelación, el Barça ve en la postura de Ter Stegen un riesgo tanto deportivo como financiero. El guardameta, único sobreviviente del plantel campeón de la Champions 2015, podría enfrentarse incluso a una rescisión de contrato.