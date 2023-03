"Ya me he planteado renovar a Xavi, antes de que se gane la LaLiga. Él insiste en que, si no ganamos, seguro que no sigue, pero quiero enviarle un mensaje de tranquilidad", explicó Laporta durante su participación en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre, en el que hizo un repaso a la situación del club cuando este martes se cumplen dos años de su victoria en la últimas elecciones.