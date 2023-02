Laporta afirma que el club dará “las explicaciones necesarias" por el Barçagate

"Tebas sigue con su obsesión con el Barça y su fobia con nuestro club", sentenció el mandatario azulgrana. Y recordó: "En 2005, como vicepresidente del Alavés, puso una denuncia para que Messi no jugara con el Barça". Ahora Laporta dice que Tebas "no perdona que el FC Barcelona no haya suscrito el acuerdo con CVC" ni que esté "en la Superliga".