Barcelona hace oficial el fichaje del joven senegalés Mikayil Faye

"Estoy muy feliz. He cumplido el sueño de mi infancia. De pequeño tenía fotografías del Barça en mi habitación, en mi cama... estoy cumpliendo un sueño. Lo daré todo en el campo y fuera del terreno de juego por el club, que ha confiado en mí. Soy central y mi ídolo era Mascherano, era muy duro y fuerte mentalmente, también me he fijado también en Piqué y en Araujo", dijo el joven jugador a los medios del club catalán.