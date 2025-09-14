    Barcelona

    Barcelona arrolla al Valencia previo a su debut en Champions

    Fermín López, Raphinha y Robert Lewandoeski se lucieron con sendos dobletes y firmaron la goleada del club catalán.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Barça arrolla al Valencia y afina puntería de cara a la Champions

    Barcelona volvió a mostrar su mejor cara en La Liga de España este domingo tras golear por 6-0 al Valencia en la Jornada 4.

    Fermín López, Raphinha y Robert Lewandoeski se lucieron con sendos dobletes y firmaron la goleada del club catalán.

    PUBLICIDAD

    Los de Hansi Flick, a pesar de la baja de Lamine Yamal, no tuvieron mayores problemas para derrotar a un equipo que solo pudo resistir los primeros 30 minutos. Fue en ese momento cuando el Barcelona abrió el marcador tras un gran pase de Ferrán Torres para que Fermín definiera y anotara el 1-0.

    El conjunto catalán definió el partido muy temprano en una segunda parte en la que entraron al campo Raphinha y Lewandowski. En los primeros 15 minutos del complemento, el propio Raphinha y Fermín ya habían sumado dos tantos cada uno y dejaban el choque definido.

    Por si fuera poco, sobre el final del partido, el polaco Lewandowski entró al juego y anotó también dos tantos para culminar la goleada del Barça.

    El triunfo del conjunto catalán llega en buen momento, pues vale la pena recordar que este jueves debutará en la UEFA Champions League ante el Newcastle como visitantes.

    Además de lo anterior, el equipo azulgrana ahora sube al segundo lugar de LaLiga, pues lleva 10 puntos tras cuatro jornadas, a solo dos del líder, el Real Madrid.

    Más sobre Barcelona

    1:15
    Barça arrolla al Valencia y afina puntería de cara a la Champions

    Barça arrolla al Valencia y afina puntería de cara a la Champions

    1 min
    Nicki Nicole despeja dudas sobre su relación con Lamine Yamal

    Nicki Nicole despeja dudas sobre su relación con Lamine Yamal

    1 min
    Lamine Yamal y su picante declaración del Balón de Oro: No he querido ganarlo

    Lamine Yamal y su picante declaración del Balón de Oro: No he querido ganarlo

    1 min
    Raphinha denuncia a Disney de ser racista con su hijo y expone los videos

    Raphinha denuncia a Disney de ser racista con su hijo y expone los videos

    1 min
    Así 'confirmó' Lamine Yamal su relación amorosa con Nicki Nicole

    Así 'confirmó' Lamine Yamal su relación amorosa con Nicki Nicole

    Relacionados:
    BarcelonaValencia CFRaphinhaFermín LópezRobert Lewandowski

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Sin ti no puedo
    Instintos
    Papá Soltero
    Gratis
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD