Barcelona arrolla al Valencia previo a su debut en Champions

Barça arrolla al Valencia y afina puntería de cara a la Champions

Barcelona volvió a mostrar su mejor cara en La Liga de España este domingo tras golear por 6-0 al Valencia en la Jornada 4.

Fermín López, Raphinha y Robert Lewandoeski se lucieron con sendos dobletes y firmaron la goleada del club catalán.

Los de Hansi Flick, a pesar de la baja de Lamine Yamal, no tuvieron mayores problemas para derrotar a un equipo que solo pudo resistir los primeros 30 minutos. Fue en ese momento cuando el Barcelona abrió el marcador tras un gran pase de Ferrán Torres para que Fermín definiera y anotara el 1-0.

El conjunto catalán definió el partido muy temprano en una segunda parte en la que entraron al campo Raphinha y Lewandowski. En los primeros 15 minutos del complemento, el propio Raphinha y Fermín ya habían sumado dos tantos cada uno y dejaban el choque definido.

Por si fuera poco, sobre el final del partido, el polaco Lewandowski entró al juego y anotó también dos tantos para culminar la goleada del Barça.

El triunfo del conjunto catalán llega en buen momento, pues vale la pena recordar que este jueves debutará en la UEFA Champions League ante el Newcastle como visitantes.