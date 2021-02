"Joao está bien, no ha tenido muchos síntomas que lo hayan dejado fuera de poder entrenarse a partir del tercer o cuarto día en su casa, estuvo trabajando con los 'profes' (preparadores físicos), esperando volver, con ganas y entusiasmo. Es saludable y buenísimo poder contar con él mañana, y a partir de lo que creamos oportuno decidiremos qué hacer", explicó Simeone sobre el jugador, que estuvo entrenándose este martes por primera vez, aparte de sus compañeros.

Joao Félix , quien se ha perdido por el coronavirus los dos últimos encuentros contra el Celta de Vigo (2-2) y el Granada (1-2), se ejercitó por primera vez desde su positivo en el mismo terreno de juego que el resto de sus compañeros, pero hizo ejercicios en solitario y no formó parte del partidillo.

"Nos adaptamos a lo que LaLiga ha propuesto. Nosotros hemos empezado después, si no me equivoco, y nos ha tocado esta semana enfrentar este partido", explicó Simeone, que no se distanció del "partido a partido" pese a tener la curiosa circunstancia de enfrentarse al mismo rival dos veces en tres días y la posibilidad de aumentar su distancia al frente de la clasificación.