Video ¡Bomba de Lamine! “No he querido ganar el Balón de Oro”

Lamine Yamal es uno de los canidatos para ganar el Balón de Oro 2025 por lo que el futbolista del Barcelona ya tendría preparada una celebración en caso de ser el ganador del prestigioso reconocimiento.

De acuerdo con Mundo Deportivo, un grupo de 20 personas entre familiares y amigos, acompañarán a Yamal a la ciudad de París para estar presentes en la ceremonia que se llevará acabo en el Teatro de Chatelet.

Asimismo, Lamine Yamal ya tendría preparada una fiesta privada en la capital francesa para festejar en caso de que sea galardonado como el mejor jugador del mundo.

El jugador del Barcelona compite contra jugadores como Ousmane Dembélé y Vitinha, futbolistas que hicieron grandes cosas con el PSG en la pasada temporada.

FILTRAN AL GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2025

A unas horas de que se lleve a cabo la gala del Balón de Oro 2025 en redes sociales se filtró el supuesto documento con los resultados finales.

En dicho documento aparece como el ganador del Balón de Oro L amine Yamal con 805 puntos, seguido de Ousmane Dembélé y Vitinha con 800 y 643 puntos respectivamente.