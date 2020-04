Andrés Guardado está inconforme por reducción salarial del Betis

Andrés Guardado mostró inconformidad por la reducción salarial que hubo en el Be tis a causa del coronavirus en España, pero señaló que todo fue para ayudar a los trabajadores del club y no afectarlos más.

"Esto me perjudica. No es lo mismo tener 33 años que 34. Cada año es más difícil mantener el nivel. Pero si me tomaran en cuenta para ir, está claro que hablaría con la directiva para ver si me dan la oportunidad. La última vez lo que pasó es que no me dejó el PSV".