LaLiga Álvaro Arbeloa por fin habla sobre el caso Valverde- Tchouaméni El técnico del Real Madrid aseguró que lo que más le duele es la filtración de la información: "es una traición y una deslealtad".

Video Arbeloa por fin rompe el silencio sobre lo ocurrido entre Valverde y Tchouaméni

Por una vez, el clásico entre el Barcelona y Real Madrid quedó de lado en una conferencia de prensa previa al citado duelo, en el que por cierto se puede coronar en la Liga el conjunto catalán, pero en la concentración del conjunto merengue toda la atención fue sobre lo ocurrido entre Valverde y Tchouaméni.

Y para el técnico de la institución, Álvaro Arbeloa que por fin habló sobre el caso, lo más grave no fue la diferencia entre los dos jugadores, el primero uno de los capitanes del equipo, y que llegaron a las manos para resolverlo, si no la filtración a los medios de comunicación sobre lo ocurrido: " me parece una traición y una deslealtad por este escudo".

PUBLICIDAD

Acudió a uno de los grandes referentes del club, Juanito, para tratar de justiticar lo que pasó.

"Para mí hay un jugador que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. ¿Y no se equivocó nunca? Todos estamos muy orgullosos de lo que hizo en cada partido. Entendió lo que es el Real Madrid, se dejó el alma ¿Cómo no me voy a equivocar yo? Todos nos equivocamos.

"Pero si por algo le queremos, es porque se equivocó como cualquier persona se puede equivocar. Estos dos jugadores merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad de seguir peleando por este club. Yo estoy muy orgulloso de ellos", aseguró en la rueda de prensa.

De lo que sí mostró orgullo fue por la rápidez con la que se actuó en el caso y lo expresó en palabras, y destacó, además, que ambos futbolistas hayan reconocido su error.

"Quiero decir dos cosas. Primero, estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que ha actuado el club. Y por otro lado que los jugadores hayan reconocido su error, expresando su arrepentimiento y pidiendo perdón. A mí, con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemarles en una hoguera pública, porque no se lo merecen. Por lo que me han demostrado en estos cuatro meses y en estos años. Han demostrado saber lo que es ser un jugador del Real Madrid y no lo voy a olvidar", expresó.

Finalmente, sobre de dónde vinieron las fugas de información al interior del equipo fue tajante.

"No, no trabajo en la CIA y no acuso a los jugadores, hay mucha gente alrededor del Real Madrid. Lo que pasa con mis jugadores van a quedar entre ellos y yo y hay que dar ejemplo", concluyó.