Real Madrid Álvaro Arbeloa estaría cerca de dejar de ser técnico del Real Madrid Diversos reportes señalan que Arbeloa perdería el cargo tras malos resultados y problemas internos en el club.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Estas son las razones por las que Arbeloa podría dejar al Real Madrid

La crisis que atraviesa el Real Madrid podría tener consecuencias importantes dentro del club y una de ellas sería la posible salida de Álvaro Arbeloa como entrenador merengue.

Los malos resultados futbolísticos de la temporada, sumados al reciente escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras una pelea en Valdebebas, habrían debilitado seriamente la posición del técnico español dentro de la institución.

PUBLICIDAD

¿Por qué Arbeloa podría salir del Real Madrid?

Diversos reportes en España aseguran que dentro del club existe molestia por el manejo que Arbeloa tuvo de la situación en el vestidor, especialmente después de que se revelara que el enfrentamiento entre ambos jugadores escaló hasta terminar con Valverde hospitalizado y con puntos de sutura.

En uno de los reportes recientes, Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes alrededor del mundo adelantó que Arbeloa se iría en junio, tan pronto termine LaLiga. Incluso señaló en una publicación en redes sociales que tiene menos del 10 por ciento de posibilidades de seguir en el equipo.

¿Cómo le ha ido al Real Madrid esta temporada?

Los Merengues quedaron fuera de la UEFA Champions League en cuartos de final ante Bayern Múnich y, en España, el club marcha en segundo lugar, a 11 puntos de diferencia respecto al Barcelona.