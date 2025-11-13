    Futbol

    Federación Turca suspende a 102 futbolistas por un escándalo de apuestas

    Las sanciones, que van desde 45 días hasta un año, fueron impuestas tras detectarse vínculos con apuestas en partidos oficiales.

    La Federación de Futbol de Turquía suspendió temporalmente a 102 jugadores por su implicación en un escándalo de apuestas que sacude al balompié del país.

    La comisión disciplinaria informó este jueves que 25 futbolistas pertenecen a clubes de la Superliga y 77 a equipos de la segunda división. Las sanciones, que van desde 45 días hasta un año, fueron impuestas tras detectarse vínculos con apuestas en partidos oficiales.

    Entre los sancionados figura el lateral internacional Eren Elmali, de Galatasaray, quien fue suspendido por 45 días. Su compañero de club, Metehan Baltaci, defensa de la selección Sub-21, recibió nueve meses de castigo, mientras que el senegalés Alassane Ndao, de Konyaspor, fue sancionado por 12 meses.

    Elmali admitió en redes sociales haber apostado hace cinco años en un encuentro “que no involucraba a su propio equipo”.

    Baltaci también reconoció haber apostado, pero insistió en que no fue en partidos donde participó. “Hace años hice una apuesta en un momento en que no podía comprender completamente la seriedad del asunto”, señaló.

    Según la televisión Haberturk, las sanciones se limitan a la competencia oficial y los jugadores podrán seguir entrenando.

    Vale la pena recordar que 149 árbitros y árbitros asistentes fueron suspendidos por la Federación Turca de Futbol por estar implicados en apuestas.

