    Inter Miami CF

    Leo Messi recibe las llaves de la Ciudad de Miami

    El alcalde Francis Suárez le entrega al futbolista del Inter Miami, las llaves de la Ciudad en una emotiva ceremonia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Leo Messi recibe las llaves de la Ciudad de Miami

    Leo Messi suma otro reconocimiento en su trayectoria en el futbol de los Estados Unidos, autoridades de Miami, encabezadas por el alcalde Francis Suárez, le entregan las llaves de la ciudad debido a la imagen que le ha dado a la capital de La Florida.

    El encargado de la ceremonia aseguró que desde hace tiempo tenían planeado entregarle este honor al futbolista argentino, pero por diversas circunstancias no se podía concretar, al ser ejemplo no solo para Miami, sino también para los Estados Unidos y el mundo.

    Messi se mostró contento por la distinción y señaló estar muy agradecido y honrado. “El sentirse muy querido y feliz por estar viviendo es esta ciudad y la distinción es un honor muy grande”, destacó.

