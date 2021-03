Nahuel Guzmán, portero de Tigres, reveló al fin las palabras que intercambió con Robert Lewandowski después de la Final del Mundial de Clubes 2020, donde hubo una mano del polaco en el gol del triunfo del Bayern Munich.

En palabras al diario La Nación de Argentina, Nahuel Guzmán comentó la conversación con el ariete y hasta dio algunas palabras que causan en la risa en la anécdota vivida en Catar.

'"Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. 'Congrat’, le dije. Y agrego: 'Touch in your hand', así, a lo indio. Y me responde: '¿In my hand?' No, no’. Entonces le meto: 'Bueno, dale, ya está, en la repe se está viendo que si'. Claro, de todo eso no me entendió nada. Me volví y mis compañeros me miraban medio raro, pero tenía que hacer algo.

"Yo estaba con bronca, tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice 'fue mano'".

Además, Nahuel Guzmán reveló que cuando quiso cambiar camiseta con Manuel Neuer, el arquero alemán se negó, por lo que la decisión, por molestia, fue darle unfollow a través de las redes sociales.

"No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer, porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé… Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer".

Tigres perdió aquella Final del Mundial de Clubes Catar 2020 por 1-0, justo con ese gol de Robert Lewandowski que después de la revisión del VAR por un fuera de juego, nadie se dio cuenta que el balón había pegado en la mano del polaco, hasta después en las repeticiones de la televisión.