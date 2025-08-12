David Jaret López Cedillo, futbolista de Toluca de 21 años, es nuevo jugador del ZTE FC de la primera división de Hungría. Así lo anunciaron tanto el conjunto magiar como el propio jugador vía sus redes sociales.

"Hola David", se lee en la cuenta oficial de Instagram del conjunto magiar y en un comunicado de prensa le dan la bienvenida.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a este talentoso joven jugador mexicano a nuestro equipo”, afirmó el presidente deportivo de la entidad, Andrés Jornet.

David fue formado en el Deportivo Toluca, aunque no ha debutado en primera división, y desde el 2023 ha paticipado con regularidad en los equipos Sub 20, Sub 21 y Sub 23 de los Diablos

Es defensa lateral derecho, mide 1.68 metros y en el Apertura 2025 jugó en tres partidos con la Sub 21, los tres de titular, y recibió una tarjeta amarilla.

Firmo con el Zalaegerszegi TE por dos años con opción de uno más y ya dio sus primera palabras para el club.

" Me siento muy bien, ilusionado por llegar aca. Representa un sueño muy importante poara mí y emocionado por portar esta camiseta", explicó.

"Es mi sueño por el cual he trabajado desde pequeño. Desde chico he trabajado bastante por este momento y estoy listo para aprovechar las oportunidades que se me presenten", finalizó.