Claudio Marchisio Leyenda de la Juve dice que jóvenes deben tomar como ejemplo a CR7 y no a Messi La ética de trabajo del luso fue destacada como ejemplo replicable, en contraste con la genialidad innata del argentino.

El eterno debate sobre quién ofrece el modelo más inspirador para las nuevas generaciones volvió a encenderse tras las declaraciones de Claudio Marchisio, referente de la Juventus, quien introdujo un matiz distinto en la comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Para el exmediocampista italiano, el portugués representa el camino más formativo para un joven aspirante, al considerar que Ronaldo “tuvo que construirse a sí mismo”, mientras que Messi es “un talento bendecido por el Señor”.

Las apreciaciones del exjugador reavivan la contraposición entre talento natural y disciplina absoluta que ha marcado la era dominada por ambos futbolistas. Entre los dos suman 13 Balones de Oro y una colección de récords que definieron al fútbol moderno, aunque Marchisio insiste en que la enseñanza más aplicable para los jóvenes se encuentra en la trayectoria del luso.

El italiano profundizó al señalar que CR7 “ ya era una estrella”, pero decidió potenciar cada aspecto de su juego. Su evolución constante, tanto física como técnica, lo consolidó como uno de los futbolistas más influyentes del siglo, una figura que, según Marchisio, progresó a fuerza de trabajo diario.

En contraste, recordó que Messi “no necesitaba casi entrenar”, pues desde sus primeros pasos en inferiores exhibía un nivel excepcional.