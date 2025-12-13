Cristiano Ronaldo Vin Diesel: Cristiano Ronaldo tiene papel en última película de Rápidos y Furiosos ¡De la cancha a la pantalla! El astro portugués está proyectado para dar cierre a la exitosa saga de películas.

Video Vin Diesel lo confirma: este es el papel que tiene CR7 para cierre de Rápido y Furioso

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr y la Selección de Portugal y que está próximo a visitar México , está proyectado a aparecer en la próxima película de Rápidos y Furiosos, según confirmó Vin Diesel.

El actor y también productor publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto junto con el astro lusitano, junto con un pequeño mensaje que ya provoca revuelo en las redes sociales.

"Todos preguntan si él estará en la mitología de Fast & Furious... debo decir que es real. Escribimos un papel para él... @cristiano", señaló Vin Diesel.

La próxima pelícuala de Fast & Furious tiene previsto estrenarse en 2026, y todo parece indicar que será la última entrega de la exitosa saga estrenada en 2001 y que podría llevar el título de 'Fast Forever'.