Los 104 chilenos que estaba detenidos por los incidentes violentos durante el partido de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile celebrado en el estadio Copa Libertadores, fueron liberados este viernes.

Esto ante la sorpresa de propios y extraños ya que se esperaba que este mismo viernes fueran sometidos a una audiencia.

Fue el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, el que explicó la situación en declaraciones recogidas por el diario La Nación, y el funcionario aseguró que la causa contra los seguidores de la U seguirá en curso, pero que en este caso eran delitos que no tienen pena de prisión efectiva y que pueden regresar a su país.

También, el ministro Alonso aseguró que se abrirá otro expediente para determinar las responsabilidades de los incidentes y mencionó que el Ministerio de Seguridad pidió tres veces a la Conmebol suspender el partido, pero no hicieron caso.

“Ellos sugerían que subiera la Infantería, que por la fuerza desalojara la tribuna superior y que el partido continuara sin la presencia de la parcialidad chilena”, mencionó.

Además, el funcionario aseguró que ya han sido identificados los miembros de la barra de Independiente que invadieron la tribuna y agredieron a los seguidores chilenos y que podrían ser detenidos en las próximas horas.

Finalmente, confirmó que el club argentino no podrá jugar por el momento en el Estadio Copa Libertadores para preservar la escena y recabar pruebas de los hechos.

Protestan hinchas de la U de Chile ante la embajada Argentina

Los de Abajo es la barra oficial del club Universidad de Chile y el jueves, antes de la liberación de los hinchas, convocó, vía sus redes sociales, a una protesta contra el estado argentino por los maltratos a los hinchas del equipo en aquella nación.

La manifestación ocurrió en Santiago de Chile y quienes asistieron lo hicieron con carteles que exigían la libertad de los fanáticos chilenos y acusaron de que los detenidos han sido tratados con crueldad.

Las autoridades Argentinas informaron que 22 personas resultaron heridas y fueron detenidas 111 personas durante los violentos incidentes, el detalle es que casi todos eran chilenos, 109 de ellos.

Los terribles hechos

Los hechos iniciaron cuando aficionados chilenos lanzaron objetos desde la parte alta del inmueble a los seguidores argentinos, apostados en la parte baja, y ante estas agresiones la barra de Independiente respondió de una forma muy agresiva.

Los hinchas del 'Rojo' subieron y comenzaron a golpear con piedras, y palos a los andinos. Incluso, los desnudaron ante la nula seguridad que había en la zona donde se ubicaban los visitantes.

A través de redes sociales, se hicieron virales las lamentables imágenes de la brutalidad con la que fueron agredidas las personas que quedaron lesionadas e inconscientes en las gradas del estadio.

Hasta el jueves se conocía que además de los detenidos, había 19 heridos chilenos de distinta gravedad repartidos en tres hospitales: el hospital Fiorito de Avellaneda, el hospital Presidente Perón de Sarandí y el hospital de Wilde.