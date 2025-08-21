La noche del miércoles se vio ensombrecida por actos de violencia desmedida entre aficionados de Independiente como de la U. de Chile dentro de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025 en el estadio Libertadores de América.

Los hechos obligaron a la suspensión y posterior cancelación del partido, pues la riña entre seguidores de ambos clubes en territorio argentino sobrepasó el cinturón de seguridad; hubo personas que saltaron desde lo más alto del estadio para salvaguardarse.

Los hechos conmocionaron al mundo del futbol, esa misma noche el presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los hechos y envió al Ministro del Interior a Buenos Aires tras los lamentables incidentes y en busca de apoyar a sus connacionales.

¿QUÉ SANCIONES PUEDEN TENER INDEPENDIENTE Y U. DE CHILE?

La Conmebol se pronunció respecto a la terrorífica pelea entre seguidores de Independiente de Avellaneda y U. de Chile, pero aún no se pronuncia sobre una sanción ya sea para uno o los dos equipos cuya afición se vio involucrada en los hechos la noche del miércoles pasado.

“ La Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, indicó la Conmebol en un comunicado. Las sanciones pueden ir desde mulas económicas hasta el veto del estadio o a definición del equipo ganador sobre la mesa.

De acuerdo al Artículo 19 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol, habla de la “determinación del resultado de un partido por responsabilidad o negligencia de uno de los equipos” y en el que maneja un posible escenario de una derrota de 3-0 en la mesa para el equipo responsable.

Asimismo, el Artículo 18 de ese reglamento contempla sanciones individuales o en conjunto por una misma infracción a las asociaciones nacionales o clubes “de conformidad con el Artículo 64 de los Estatutos de la Conmebol”.

Las sanciones pueden ir desde una simple advertencia hasta una multa económica no inferior a los 100 dólares ni superior a los 400 mil dólares, así como otros puntos que conciernen lo siguiente:

