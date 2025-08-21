El partido entre Independiente y Universidad de Chile de la Copa Sudamericana quedó manchado por la violencia que se vivió en las gradas del estadio Libertadores de América que provocó la suspensión del mismo.

Todo inicio cuando los aficionados chilenos comenzaron a lanzar todo tipo de objetos desde la parte alta del inmueble a los seguidores argentinos y ante estas agresiones la barra de Independiente respondió de una forma más agresiva.

Los hinchas del 'Rojo' subieron a la parte alta del estadio y comenzaron a golpear, incluso a desnudar a los aficionados chilenos, ante la nula seguridad que había en el inmueble.

Y a través de redes sociales comenzaron a circular imagenes de los lamentables hechos donde s e muestra la brutalidad con la que fueron golpeadas algunas personas que quedaron lesionadas e inconscientes en las gradas del estadio.

De acuerdo con el medio argentino TyC Sports, hay 10 aficionados heridos de gravedad y más de 300 detenidos por lo ocurrido en el Libertadores de América.

Ante los disturbios las autoridades tomaron la decisión de suspender el partido en la segunda parte cuando Independiente y Universidad de Chile empataban a un gol.