    Once Caldas

    Excampeón de goleo en Liga MX se corona goleador en la Copa Sudamericana

    Le encanta 'el traguito', tiene 40 años y logró la hazaña pese a que su equipo se quedó en los Cuartos de Final del torneo sudamericano.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video ¡Goles y alcoholes! Dayro Moreno campeón goleador de la Copa Sudamericana

    Dayro Moreno, quien fuera campeón de goleo en la Liga MX en el Apertura 2016 con Xolos, juega en el Once Caldas de su natal Colombia, tiene 40 años, le encanta 'el traguito' y se acaba de coronar como máximo artillero de la Copa Sudamericana 2025.

    La hazaña la consiguió con 10 anotaciones y pese a que su equipo fue eliminado desde los Cuartos de Final de la competencia de la Conmebol.

    Moreno goleador de cepa y que se ha coronado siete veces con el título de goleo en su país, además es polémico y se le ha asociado allá a dónde va con el alcohol y la vida nocturna, y el no lo niega ni mucho menos lo disimula.

    En abril del 2025, tras superar los 351 goles de Radamel Falcao como máximo anotador colombiano dio a la prensa alguna joyita de declaración.

    "La verdad, tengo una vitamina, todo el mundo lo sabe (se ríe), me encanta... El traguito es una vitamina muy especial", confesó.

    Pese a ello y quien en México compartiera el título de goleo con el peruano Raul Ruidíaz con 11 tantos, sigue haciendo historia.

    En la Sudamericana de este año dividió sus anotaciones con el Unión Española (uno), GV San José (tres), San Antonio Bulo Bulo (uno), Huracán (tres en dos juegos) e Independiente del Valle (dos).

    Además, el Once Caldas anunció recientemente que renovará su contrato con Dayro un año más con sus goles y alcoholes.

