Guatemala no se fue en blanco tras igualar contra Trinidad y Tobado

Guatemala no quería irse en blanco de la Copa Oro. El equipo centroamericano no tenía puntos ni goles en el certamen y Trinidad y Tobago era la última oportinidad de sacar algo que al final llegó aunque no fue nada sencillo pues tuvieron que reponerse de un gol tempranero y una primera mitad para el olvido y así consiguieron empatar a un gol aunque el resultado no sirvió más que para eso pues llegaron prácticamente eliminados.