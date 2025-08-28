Argentina anuncia convocados a Eliminatorias con Messi pero sin Ángel Correa
El actual jugador de Tigres finalmente no estará con la Albiceleste para los duelos ante Venezuela y Ecuador.
El delantero del Inter Miami Lionel Messi lidera la lista de convocados de la selección de Argentina para los dos últimos partidos de las Eliminatorias de Conmebol al Mundial 2026 cuando la Albiceleste se mida a Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires.
El director técnico Lionel Scaloni elaboró una nómina con la presencia de varios jóvenes de buen presente con miras al recambio en la Copa del Mundo.
Messi, que superó una lesión, señaló luego del partido del Inter Miami contra Orlando City por la Leagues Cup que estos duelos marcarán su despedida de la 'Albiceleste' a nivel de eliminatorias.
Una ausencia ha llamado la atención es la de Ángel Correa, actual delantero de Tigres UANL, quien finalmente no estará presente para estos encuentros.
Argentina, líder con 35 puntos y clasificado con anticipación, recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires y visitará a Ecuador el 9 en Guayaquil.
Los convocados de Argentina son los siguientes:
• Arqueros
Emiliano Martínez (Aston Villa)
Walter Benítez (Crystal Palace)
Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
• Defensores
Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
Nicolás Otamendi (Benfica)
Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Gonzalo Montiel (River Plate)
Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
Juan Foyth (Villarreal)
Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Marcos Acuña (River Plate)
Julio Soler (AFC Bournemouth)
• Mediocampistas
Alexis Mac Allister (Liverpool)
Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
Alan Varela (FC Porto)
Leandro Paredes (Boca Juniors)
Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Nicolás Paz (Como)
Rodrigo De Paul (Inter Miami)
Giovani Lo Celso (Real Betis)
Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
Franco Mastantuono (Real Madrid)
Valentín Carboni (Genoa)
• Delanteros
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
Nicolás González (Juventus)
Lionel Messi (Inter Miami)
Lautaro Martínez (Inter de Milán)
José Manuel López (Palmeiras)