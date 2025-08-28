Argentina anuncia convocados a Eliminatorias con Messi pero sin Ángel Correa

Video ¡Con Messi, pero sin Correa! Argentina revela lista para Eliminatorias

El delantero del Inter Miami Lionel Messi lidera la lista de convocados de la selección de Argentina para los dos últimos partidos de las Eliminatorias de Conmebol al Mundial 2026 cuando la Albiceleste se mida a Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires.

El director técnico Lionel Scaloni elaboró una nómina con la presencia de varios jóvenes de buen presente con miras al recambio en la Copa del Mundo.

Messi, que superó una lesión, señaló luego del partido del Inter Miami contra Orlando City por la Leagues Cup que estos duelos marcarán su despedida de la 'Albiceleste' a nivel de eliminatorias.

Una ausencia ha llamado la atención es la de Ángel Correa, actual delantero de Tigres UANL, quien finalmente no estará presente para estos encuentros.

Argentina, líder con 35 puntos y clasificado con anticipación, recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires y visitará a Ecuador el 9 en Guayaquil.

Los convocados de Argentina son los siguientes:

• Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

• Defensores

Cristian Romero (Tottenham Hotspur)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Juan Foyth (Villarreal)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Marcos Acuña (River Plate)

Julio Soler (AFC Bournemouth)

• Mediocampistas

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alan Varela (FC Porto)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Valentín Carboni (Genoa)

• Delanteros

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

José Manuel López (Palmeiras)