    Argentina

    Argentina anuncia convocados a Eliminatorias con Messi pero sin Ángel Correa

    El actual jugador de Tigres finalmente no estará con la Albiceleste para los duelos ante Venezuela y Ecuador.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Con Messi, pero sin Correa! Argentina revela lista para Eliminatorias

    El delantero del Inter Miami Lionel Messi lidera la lista de convocados de la selección de Argentina para los dos últimos partidos de las Eliminatorias de Conmebol al Mundial 2026 cuando la Albiceleste se mida a Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires.

    El director técnico Lionel Scaloni elaboró una nómina con la presencia de varios jóvenes de buen presente con miras al recambio en la Copa del Mundo.

    PUBLICIDAD

    Messi, que superó una lesión, señaló luego del partido del Inter Miami contra Orlando City por la Leagues Cup que estos duelos marcarán su despedida de la 'Albiceleste' a nivel de eliminatorias.

    Una ausencia ha llamado la atención es la de Ángel Correa, actual delantero de Tigres UANL, quien finalmente no estará presente para estos encuentros.

    Argentina, líder con 35 puntos y clasificado con anticipación, recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en Buenos Aires y visitará a Ecuador el 9 en Guayaquil.

    Los convocados de Argentina son los siguientes:

    • Arqueros
    Emiliano Martínez (Aston Villa)
    Walter Benítez (Crystal Palace)
    Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

    • Defensores
    Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
    Nicolás Otamendi (Benfica)
    Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
    Gonzalo Montiel (River Plate)
    Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
    Juan Foyth (Villarreal)
    Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
    Marcos Acuña (River Plate)
    Julio Soler (AFC Bournemouth)

    • Mediocampistas
    Alexis Mac Allister (Liverpool)
    Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
    Alan Varela (FC Porto)
    Leandro Paredes (Boca Juniors)
    Thiago Almada (Atlético de Madrid)
    Nicolás Paz (Como)
    Rodrigo De Paul (Inter Miami)
    Giovani Lo Celso (Real Betis)
    Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
    Franco Mastantuono (Real Madrid)
    Valentín Carboni (Genoa)

    • Delanteros
    Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
    Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
    Nicolás González (Juventus)
    Lionel Messi (Inter Miami)
    Lautaro Martínez (Inter de Milán)
    José Manuel López (Palmeiras)


    Más sobre Argentina

    1 min
    Argentinos confunden a Raphinha y trolean a un exfutbolista del Cruzeiro

    Argentinos confunden a Raphinha y trolean a un exfutbolista del Cruzeiro

    1 min
    Messi lanza brutal dardo para Raphinha tras el Argentina vs. Brasil

    Messi lanza brutal dardo para Raphinha tras el Argentina vs. Brasil

    1:16
    Ojo a lo que hace el DT de Argentina al ver a Dibu dominar el balón vs. Brasil

    Ojo a lo que hace el DT de Argentina al ver a Dibu dominar el balón vs. Brasil

    1:22
    Épica burla de Argentina a Vini, Raphinha y Brasil

    Épica burla de Argentina a Vini, Raphinha y Brasil

    5:55
    Resumen | Argentina golea a Brasil para sellar su clasificación al Mundial

    Resumen | Argentina golea a Brasil para sellar su clasificación al Mundial

    Relacionados:
    ArgentinaLionel MessiÁngel Correa

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Algo azul
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD