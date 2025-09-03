Scaloni llora con periodista por la despedida de Messi en Argentina

Video ¡Emotivo! Scaloni llora con periodista por el adiós de Messi con Argentina

Momento emotivo se vivió en la selección argentina de cara al partido de este jueves ante Venezuela, el cual será el último juego oficial de Lionel Messi en su país.

En rueda de prensa, Lionel Scaloni y un periodista argentino rompieron en llanto porque el final de Messi con la Albiceleste cada vez está más cerca.

“Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no será su último partido en Argentina, nos encargaremos de poder que juegue otro (amistoso), se buscará el momento porque se lo merece”, declaró el técnico.

Scaloni se dijo privilegiado de poder compartir la cancha con Lionel Messi como jugador y años después dirigirlo como entrenador y ser campeones del mundo en Qatar 2022.

Su respuesta puso nostálgico al periodista que descargó su emoción llorando en plena conferencia. A Scaloni, al verlo, se le rozaron los ojos y soltó unas lágrimas.

“Está llorando, no era mi intención”, mencionó Scaloni señalando al periodista que respondió: “Me diste la alegría más grande de mi vida”.

Antes de continuar con la conferencia de prensa, Scaloni mencionó: “Bueno, lo que pasa es que vamos a tener que terminar acá eh… no, aparte por verlo a él me hizo esto”.

La respuesta completa de Scaloni sobre Messi que hizo llorar a un periodista

“Jugué con él y el haberlo tenido de compañero, poderle dar la pelota para mí fue algo hermoso en ese momento y después poder haber estado en un Mundial y que lo haya ganado es emocionante. Seguramente con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto.

“Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que yo no se lo he visto a nadie. Lo que genera como persona, para entenderlo hay que estar acá, en esta posición. Es un placer, hoy está y hay que disfrutarlo”.

Argentina, que se clasificó al Mundial 2026 en marzo pasado, lidera las Eliminatorias de la Conmebol con 35 puntos, 10 por encima de Ecuador y Brasil.

La Albiceleste cerrará las Eliminatorias recibiendo a Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires este jueves, y visitando a Ecuador en Guayaquil el martes 9 de septiembre.