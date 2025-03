Argentinos confunden a Raphinha y trolean a un exfutbolista del Cruzeiro

Y es que las palabras del jugador del Barcelona previas al encuentro ante el actual campeón del mundo le jugaron una mala pasada, pues afirmó que "les iban a dar una paliza" , lo cual no cayó bien a los futbolistas y los aficionados argentinos, incluído el propio Lionel Messi.

En la captura que realizó el propio ex del Cruzeiro se pueden leer mensajes como: "Mucho bla bla se comieron..." o "4-1 Rafinha que pasó"... El propio jugador expresó más abajo: " oh no los argentinos todos insultándome después de la mierda que dijiste", mencionando a Raphinha, actual figura del Barça.