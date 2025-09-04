Horario y dónde ver el Argentina vs. Venezuela de Eliminatoria Conmebol

La Fecha FIFA se pone en marcha con duelos al rededor del mundo, juegos que son de alta importancia como los que se disputarán en Conmebol, ya que son eliminatorias para el Mundial 2026.

Uno de los encuentros llamativos será el de Argentina vs. Venezuela, ya con la albiceleste clasificada a la Copa del Mundo, la Vinotinto buscará mantenerse en la pelea por el boleto directo a la justa.

Lionel Scaloni no escatimó en la convocatoria y llamó a una selección de alto poder, no venderá tan fácil estas dos fechas que le restan al calendario de la Conmebol en su fase de eliminatorias.

Como era de esperarse, los dirigidos por Fernando Batista tiene el claro objetivo de sacar puntos en este encuentro y en el siguiente para llegar al Mundial, por lo que llamó a su mejor equipo por cumplir con dos fechas importantes.

Horario y dónde ver el Argentina vs. Venezuela de eliminatoria

Fecha: Este partido será el próximo jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental.

Horario: El juego dará inicio a las 17:30 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 19:30 del Este y 16:30 en el Pacífico.

Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar a través de ViX en México y Estados Unidos.