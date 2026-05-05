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    Tigres vs. Nashville: Horario y dónde ver el partido de Semifnales de la Concacaf Champions Cup 2026

    Los de la UANL buscan una nueva Final en su historia de la mano de André-Pierre Gignac.

    Por:Omar Carrillo
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    Video ¿Una Final más para Gignac? Así puedes ver Tigres vs. Nashville de Concacaf

    El partido de Tigres vs. Nashville de las Semifinales de Vuelta de la Concacaf Champions Cup 2026 definirá al primer finalista del torneo a jugarse el 30 de mayo.

    De cara a este partido de Vuelta, los de la UANL vienen de su actividad en la Liguilla tras jugar la Ida ante Chivas de Cuartos de Final y están obligados a empatar o ganar para

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    El cuadro del LAFC empató 2-2 ante San Diego el pasado fin de semana. Los californianos con Heung-min Son deben empatar o hasta perder por un gol de diferencia, siempre y cuando anoten dos de visitante.

    Horario y dónde ver Nashville SC vs. Tigres juego de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup


    De cara al Tigres vs. Nashville, el cuadro de la Liga MX trajo ventaja al haber ganado 1-0 en el Geodis Park, al tener a su favor el haber anotado como visitante.

    El único marcador que puede llevar el partido a los tiempos extra es el triunfo de Nasville por 1-0.

    • Cuándo es el partido Tigres vs. Nashville: El partido se celebrará en martes 5 de mayo en el Estadio Universitario de Monterrey, México.
    • Horario del partido Tigres vs. Nashville: A las 7:30 pm de la Ciudad de México y a las 9:30 pm del Este, 8:30 pm del Centro y 6:30 del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver el partido Tigres vs. Nashville: El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN y Disponble en ViX.
    Video Tigres derrota a Chivas en la ida de los cuartos de final del Clausura 2026
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