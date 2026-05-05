    Toluca

    ¿Qué necesitan para clasificar a la Final de la Concacaf Champions Cup?

    Tigres, Nashville, Toluca y LAFC se juegan su futuro en el torneo de Concacaf en los partidos de vuelta.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¿Qué necesitan para avanzar a la Final de la Concacaf Champions Cup?

    La Concacaf Champions Cup definirá a sus equipos finalistas el próximo martes y miércoles, cuando se jueguen las semifinales de vuelta entre los equipos de la MLS y la Liga MX.

    En los enfrentamientos de ida Tigres sacó una ventaja de 1-0 en su visita al Nashville, mientras que Toluca cayó por 2-1 en casa del LAFC.

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    ¿Qué necesitan los equipos para avanzar a la Final?

    • Tigres 1-0 Nashville

    Con el triunfo de visita, el equipo de la UANL necesita ganar en casa y tratar de mantener su arco en cero, para evitar la necesidad de anotar en más ocasiones.

    Nashville, por su parte, requiere anotar dos goles a como dé lugar en campo rival sin recibir gol, ganar el partido, en caso de empate global, el partido se puede ir a los tiempos extra y en dado caso a los penaltis.

    • Toluca 1-2 LAFC

    Los Diablos Rojos necesitan ganar por diferencia de dos goles, sin recibir anotación, eso le daría la vuelta al marcador global, si gana por uno a cero, el partido se podría definir en tiempos extra o penaltis.

    A la escuadra de Los Ángeles le bastaría con empatar el partido sin goles, pero si quiere asegurar el pase a la final, necesita dejar su arco en cero y ganar el juego.

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