Toluca ¿Qué necesitan para clasificar a la Final de la Concacaf Champions Cup? Tigres, Nashville, Toluca y LAFC se juegan su futuro en el torneo de Concacaf en los partidos de vuelta.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Qué necesitan para avanzar a la Final de la Concacaf Champions Cup?

La Concacaf Champions Cup definirá a sus equipos finalistas el próximo martes y miércoles, cuando se jueguen las semifinales de vuelta entre los equipos de la MLS y la Liga MX.

PUBLICIDAD

¿Qué necesitan los equipos para avanzar a la Final?

Tigres 1-0 Nashville

Con el triunfo de visita, el equipo de la UANL necesita ganar en casa y tratar de mantener su arco en cero, para evitar la necesidad de anotar en más ocasiones.

Nashville, por su parte, requiere anotar dos goles a como dé lugar en campo rival sin recibir gol, ganar el partido, en caso de empate global, el partido se puede ir a los tiempos extra y en dado caso a los penaltis.

Toluca 1-2 LAFC

Los Diablos Rojos necesitan ganar por diferencia de dos goles, sin recibir anotación, eso le daría la vuelta al marcador global, si gana por uno a cero, el partido se podría definir en tiempos extra o penaltis.