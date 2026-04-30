Toluca Mohamed advierte un partido distinto ante LAFC en Toluca: "Será diferente" El director técnico de los Diablos Rojos resalta que su escuadra tendrá una propuesta diferente en casa en la Concacaf Champions Cup.

Video Mohamed tras caer ante LAFC: “Allá va a ser otro partido totalmente diferente”

Antonio 'Turco' Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, advirtió que habrá un partido muy distinto ante LAFC en la vuelta de Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Después de perder por 2-1 en la ida de la Concacaf Champions Cup, el Toluca tendrá que ganar en el Estadio Nemesio Diez, aspecto que no pareció preocuparle al 'Turco'.

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"Sabemos que en casa tenemos otro nivel de juego y otra velocidad... no me preocupan, es otro partido, ya pasó, es diferente en cada partido, allá va a ser otro partido diferente", dijo el estratega argentino.

A pesar de la derrota, el timonel celebró que los Diablos Rojos tuvieran un gol anotado como visitante, algo que puede ser muy valioso en la lucha por conseguir la Final de la Concacaf Champions Cup.