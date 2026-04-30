Jesús Angulo Jesús Angulo y su emotivo festejo tras su gol ante LAFC Sobre el resultado el futbolista del Toluca cree que en la vuelta las cosas serán diferentes.

Video Golazo de Canelo con sentida dedicatoria “hasta el cielo”

Jesús Angulo vivió una noche cargada de emociones luego de hacerse presente en el marcador al dedicar su anotación a su abuela, quien falleció recientemente.

Tras convertir en la derrota del Toluca frente al LAFC, el jugador no pudo contener los sentimientos y realizó un festejo especial, mostrando una playera con el mensaje

“Hasta el cielo, te amo”, en honor a su ser querido.

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“ El gol se lo dediqué a mi abuela, me avisaron que falleció ayer y hasta el cielo”, expresó Angulo.

ANGULO LANZA MENSAJE AL LAFC: “SERÁ DIFERENTE EN CASA”

Jesús Ángulo reconoció lo complicado que fue enfrentar a Los Angeles FC, pero aseguró que en el estadio Nemesio Diez darán la vuelta a la serie pese a las bajas que tendrá por la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo al Tri.

“Sabíamos que era un partido complicado, es un gran equipo, sabíamos que esto podía pasar. Estamos conscientes de lo que jugamos, va a ser diferente en casa”

“S on jugadores importantes y que nos ayudan bastante, pero también tenemos jugadores que esperan su oportunidad. Nos va a afectar, pero tenemos cómo suplirlo”, concluyó.

Los Angeles FC derrtoaron 2-1 al Toluca en el juego de ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup y los Diablos Rojos están obligados a ganar en el partido de vuelta para avanzar a la final donde podrán enfrentarse a Nashville o Tigres.