    Jesús Angulo

    Jesús Angulo y su emotivo festejo tras su gol ante LAFC

    Sobre el resultado el futbolista del Toluca cree que en la vuelta las cosas serán diferentes.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Golazo de Canelo con sentida dedicatoria “hasta el cielo”

    Jesús Angulo vivió una noche cargada de emociones luego de hacerse presente en el marcador al dedicar su anotación a su abuela, quien falleció recientemente.

    Tras convertir en la derrota del Toluca frente al LAFC, el jugador no pudo contener los sentimientos y realizó un festejo especial, mostrando una playera con el mensaje
    “Hasta el cielo, te amo”, en honor a su ser querido.

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    El gol se lo dediqué a mi abuela, me avisaron que falleció ayer y hasta el cielo”, expresó Angulo.

    ANGULO LANZA MENSAJE AL LAFC: “SERÁ DIFERENTE EN CASA”

    Jesús Ángulo reconoció lo complicado que fue enfrentar a Los Angeles FC, pero aseguró que en el estadio Nemesio Diez darán la vuelta a la serie pese a las bajas que tendrá por la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo al Tri.

    “Sabíamos que era un partido complicado, es un gran equipo, sabíamos que esto podía pasar. Estamos conscientes de lo que jugamos, va a ser diferente en casa”

    “S on jugadores importantes y que nos ayudan bastante, pero también tenemos jugadores que esperan su oportunidad. Nos va a afectar, pero tenemos cómo suplirlo”, concluyó.

    Los Angeles FC derrtoaron 2-1 al Toluca en el juego de ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup y los Diablos Rojos están obligados a ganar en el partido de vuelta para avanzar a la final donde podrán enfrentarse a Nashville o Tigres.

    Video Mohamed tras caer ante LAFC: “Allá va a ser otro partido totalmente diferente”
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