    Tigres

    Joaquim muy cerca de ser tomado en cuenta por Tigres ante Nashville

    El equipo comandado por Guido Pizarro ya contaría con el regreso de uno de sus jugadores importantes.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Joaquim podría se tomado en cuenta por Tigres ante Nashville

    De cara a enfrentar a Nashville en el duelo de Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, el técnico de Tigres, Guido Pizarro, fue enfático al mencionar el tema de estar en la etapa final de dos torneos.

    "Creo que lo más importante es el partido de turno, sabemos el desgaste que tiene físico, pero también lo que conlleva a los objetivos claros y el compromiso del plantel y la institución de ir a buscar lo máximo".

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    Respecto al central brasileño Joaquim Henrique, quien saliera lesionado en el partido ante Atlas, el técnico de los felinos advirtió que ya se encuentra entrenando con balón, pero aún no se sabe si podrá jugar ante Nashville.

    "Lo de Joaquim está entrenando mejor, ya ayer hizo con pelota y hoy tomaremos la decisión de si será tomando en cuenta o no".

    Otro de los que se espera regrese pronto a las canchas es Marco Farfán, defensa que ha estado fuera de las canchas por un largo rato, pero que su recuperación está muy cerca de concretarse de manera total, adelantó Guido.

    "Marco lo hemos tenido de pérdida prácticamente todo el semestre, contento de que ya está entrenando con balón, se va sintiendo, pero lo llevaremos poco a poco porque lleva mucho tiempo fuera, contento de que ya se siente bien, sin dolor, ojalá que pronto pueda estar a la par".

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