Toluca Horario y dónde ver San Diego vs. Toluca, Ida de Octavos de Final de Concachampions Es la primera vez en la historia en que se enfrentarán en la Concacaf estos equipos en el torneo.

Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

San Diego vs. Toluca es partido por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 11 de marzo en la cancha del Snapdragon Stadium.

PUBLICIDAD

El cuadro california, que se estrena en competencias internacionales con apenas un año de existencia, San Diego derrotó a Pumas en la Primera Ronda de esta competencia.

Los Diablos Rojos, por su parte, accedieron a Octavos de Final de forma directa como campeones de la Liga MX.

SAN DIEGO VS. TOLUCA: HORARIO Y DÓNDE VER



El partido de San Diego vs. Toluca toma al cuadro de la MLS con apenas tres juegos de su temporada actual y una eliminatoria en Concacaf, mientras que el de la Liga MX suma ya 10 encuentros disputados.

Fecha: Miércoles 11 de marzo del 2026.

Miércoles 11 de marzo del 2026. Horario: 21:30 Centro de México | 23:30 ET, 22:30 CT y 20:30 PT en Estados Unidos.

21:30 Centro de México | 23:30 ET, 22:30 CT y 20:30 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

HISTORIAL DE SAN DIEGO Y TOLUCA