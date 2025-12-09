    Cruz Azul

    Sorteo de la Concacaf Champions Cup | Horario y dónde ver

    Con la presencia de seis equipos de la Liga MX, entre ellos el vigente campeón Cruz Azul, la Concacaf definirá el destino de los 27 participantes.

    Video Sorteo de la Concacaf Champions Cup | Horario y dónde ver

    Con la posibilidad de que el América y el Inter Miami se enfrenten en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, este martes 9 de diciembre se llevará a cabo el sorteo para conocer los enfrentamientos entre los 27 clubes que participarán.

    Para este torneo del área de Concacaf, la Liga MX contará con la presencia de Toluca, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y Pumas, quienes buscarán levantar el trofeo por cuarta vez consecutiva como representantes del futbol mexicano, recordando que el actual campeón es el cuadro Cementero.

    Durante el evento se decidirá el destino de los 27 equipos participantes, donde se dará a conocer los partidos y las llaves de cada uno de ellos, además de que se contará con grandes personalidades involucradas en el mundo del futbol, como Vanessa Huppenkothen, quienes serán los encargados de la suerte de los participantes.

    Además de los conjuntos mexicanos, en la Concacaf Champions Cup de 2026 participarán algunos de los equipos más importantes de la región como el San Diego FC, Alajuelense y Cartaginés de Costa Rica y el Olimpia de Honduras, entre otros.

    HORARIO Y DÓNDE VER SORTEO DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP

    • Cuándo: El martes 9 de diciembre desde Miami, Florida en los Estados Unidos.
    • Horario: A las 6:00 pm de la Ciudad de México y a las 7:00 pm del Este, 6:00 pm del Centro y 4:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: Este encuentro podrás verlo en Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com y app de TUDN
    Cruz Azul, América, Pumas UNAM, Toluca, Monterrey, Tigres

