México 2026 Nahuel Guzmán se solidariza con Luis Ángel Malgón y Marcel Ruiz por sus lesiones Guido Pizarro, técnico de Tigres, sabe que si un equipo es capaz de remontar es el cuadro de la UANL.



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Nahuel Guzmán habló este miércoles en conferencia de prensa y mandó mensaje de solidaridad a Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz por sus lesiones que los dejaron fuera del Mundial 2026.

"A Malagón y a Marcel que están cerca de una situación esperada para ellos, probablemente sea un golpe bastante duro, lo han manifestado, les mando un abrazo grande y una buena y pronta recuperación, son jugadores que representan al fútbol mexicano y creo que retratan lo que intento decir, no sabemos cuando ele futbol nos pone un planchazo en el pecho y nos sienta a esperar".

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De cara a lo que será la Vuelta de Octavos de Final ante Cincinnati tras perder 3-0, el portero argentino no quiso hablar si sería su último en este torneo, pero es algo en lo que no piensa.

"Elijo disfrutar cada partido como si fuera el último, por eso me reprocho cuando no puedo lograr el nivel que deseo o espero, cumplir con mi expectativa es un desafío muy grande y cuando no pasa aparece la frustración, no sé si este sea mi último partido, el deseo es que no.

"Confío en que somos un equipo que le puede dar vuelta, nos aferramos a que es una situación que hemos superado, es un equipo que viene de recibir seis goles, le hemos hecho tres goles hace un año. Vuelvo a agarrarme del vaso medio lleno y elijo creer".

GUIDO PIZARRO CONFÍA EN LA REMONTADA



El técnico de Tigres, Guido Pizarro, comentó en conferencia de prensa que confía en darle la vuelta en el marcado a Cincinnati y avanzar a Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026.