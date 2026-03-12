    FC Cincinnati

    Cincinnati vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Concacaf Champions Cup 2026

    La Ida de los Octavos de Final de la Concachampions siguen su actividad desde Ohio, Estados Unidos.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Concachampions 2026: Horario y dónde ver los partidos de ida de Octavos de Final

    Cincinnati vs. Tigres abren la actividad correspondiente a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 de este jueves, que tendrá otro partido más tarde.

    Cincinatti avanzó tras golear 13-0 en el global al Universidad O&M de la República Dominicana, para avanzar a esta fase tras la Primera Ronda.

    Tigres dejó fuera a Forge FC por global de 4-1, en una eliminatoria que se definió en el partido de Vuelta en México y viene de ganar el Clásico Regio 1-0 ante Rayados de Monterrey.

    ALINEACIONES OFICIALES


    Estos son los jugadores elegidos por ambos técnicos para este compromiso en el TQL Stadium.

    Alineación Cincinnati: Calentano; Hadebe, Robinson, Flores; Nwobodo, Bucha, Gidi, Echenique, Ramírez; Barlow y Denkey
    Alineación Tigres: Nahuel; Garza, Romulo, Angulo, Lorona; Joaquim, Araújo, Correa, Lainez, Brunetta; y Aguirre.

    RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACHAMPIONS 2026


    América 1-0 Philadelphia Union
    Monterrey 2-3 Cruz Azul
    LAFC 1-1 Alajuelense
    Nashville 0-0 Inter Miami
    LA Galaxy 3-0 Mount Pleasant FA
    San Diego 3-2 Toluca
    Whitecaps vs. Sounders

    FC CincinnatiTigres

