Cincinnati vs. Tigres EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la Concacaf Champions Cup 2026
La Ida de los Octavos de Final de la Concachampions siguen su actividad desde Ohio, Estados Unidos.
Cincinnati vs. Tigres abren la actividad correspondiente a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 de este jueves, que tendrá otro partido más tarde.
Cincinatti avanzó tras golear 13-0 en el global al Universidad O&M de la República Dominicana, para avanzar a esta fase tras la Primera Ronda.
Tigres dejó fuera a Forge FC por global de 4-1, en una eliminatoria que se definió en el partido de Vuelta en México y viene de ganar el Clásico Regio 1-0 ante Rayados de Monterrey.
ALINEACIONES OFICIALES
Estos son los jugadores elegidos por ambos técnicos para este compromiso en el TQL Stadium.
Alineación Cincinnati: Calentano; Hadebe, Robinson, Flores; Nwobodo, Bucha, Gidi, Echenique, Ramírez; Barlow y Denkey
Alineación Tigres: Nahuel; Garza, Romulo, Angulo, Lorona; Joaquim, Araújo, Correa, Lainez, Brunetta; y Aguirre.
RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACHAMPIONS 2026
América 1-0 Philadelphia Union
Monterrey 2-3 Cruz Azul
LAFC 1-1 Alajuelense
Nashville 0-0 Inter Miami
LA Galaxy 3-0 Mount Pleasant FA
San Diego 3-2 Toluca
Whitecaps vs. Sounders