    Toluca

    Dónde se juega la Final de la Concacaf Champions Cup entre Toluca y Tigres

    Los Diablos Rojos terminan con mejor diferencia de goles que los Universitarios y este criterio le otorga la oportunidad de recibir la Final en casa.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video Así quedó la Final de Concacaf Champions Cup

    El estadio Nemesio Diez de los Diablos Rojos del Toluca será la única sede de la Final de la Concacaf Champions Cup, al tener mejor diferencia de goles que los Tigres del Universitario de Nuevo León.

    El cuadro escarlata fue más contundente que los felinos, al doblegar en el partido de vuelta 4-0 a LAFC, con doblete de Paulinho. Tigres superó 1-0 a Nashville. Los Diablos Rojos tienen una diferencia de goles de 11 a favor, por tan solo tres de los Universitarios.

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    La Concacaf siempre utilizó este criterio para determinar qué equipo jugaba como visitante y local; en la Final, a un solo partido, los Choriceros tendrán de albergar la final el próximo sábado 30 de mayo.

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    Para esa fecha la Liguilla del Futbol Mexicano habrá terminado, por lo que ambos equipos podrán enfrentar los dos torneos, sin lo complicado del calendario.

    A partir de la próxima semana las semifinales se disputarán en su formato tradicional, con la ida a media semana y los encuentros de vuelta el fin de semana. Toluca se encuentra abajo en el marcador 0-1 ante Pachuca.

    Los Tigres llevan ventaja de 3-1 sobre Guadalajara y el segundo capítulo se juega el próximo sábado en el estadio Akron.

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