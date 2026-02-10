    México

    Pablo Sisniega “tiene que estar en Selección”: Godoy se rinde ante el mexicano

    El panameño le hizo la petición a Ivar Sisniega, quien es padre del portero y presidente de la Femexfut.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Ojo a lo que hace Aníbal Godoy al ver a Pablo Sisniega con su papá


    Pablo Sisniega uvo una brillante actuación ante los Pumas y fue factor para que San Diego FC siguiera con vida en la Concacaf Champions Cup incluso ya lo piden en la Selección Mexicana.

    Después del partido en el estadio Olímpico Universitario, Ivar Sisniega padre del portero y presidente ejecutivo de la Femexfut, bajó al campo para felicitar a su hijo con un emotivo abrazo y ante esto sus compañeros de equipo le hicieron una petición al directivo mexicano.

    “Tiene que estar en Selección”, fueron las palabras de Aníbal Godoy que provocó la sonrisa de Ivar Sisniega quien volvió a destacar la actuación del portero mexicano “Felicidades, jugaste cabrón”.

    Pablo Sisniega fue factor a lo largo de la eliminatoria contra los Pumas, ya que tanto en la ida como en la vuelta se lució con grandes atajadas que ayudaron al San Diego FC avanzar a la siguiente ronda donde jugarán ante Toluca.

    “MI SUEÑO ES IR A LA SELECCIÓN”

    El arquero mexicano Pablo Sisniega, figura del San Diego FC, reconoció que en algún momento le gustaría vestir de la Selección Mexicana y eso lo dejó claro en el juego de ida ante Pumas.

    Desde niño mi sueño es ir a la selección. obviamente que el ‘Vasco’ venga es porque hay muchos jugadores de Pumas, pero si se puede fijar en mí… mi mayor ilusión y mi mayor sueño es la Selección”, indicó Pablo Sisniega.

    Sisniega dio sus primeros pasos como futbolista en las fuerzas básicas de las Chivas, para después emigrar a Europa en el 2014 donde jugó en la Real Sociedad B durante algunas temporadas.

    Tras su paso por el futbol español, el portero mexicano llegó a la MLS con el LAFC para después pasar por e l Charlotte, San Antonio FC y después en el San Diego FC donde se ha convertido en figura.

    MéxicoPablo SisniegaIvar Sisniega

