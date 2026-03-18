Philadelphia Union Horario y dónde ver América vs. Philadelphia Union, Vuelta de Octavos de Final de Concachampions El equipo de la MLS llegará con un día más de descanso para el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

América vs. Philadelphia Union es partido de Vuelta por los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 este miércoles 18 de marzo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

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El América si quiere avanzar a Cuartos de Final deberá ganar o empatar por cualquier marcador, si pierde por 1-0 lleva el partido a penales, pero al recibir dos goles en adelante, pasa el Philadelphia Union por el gol de visitante.

AMÉRICA VS. PHILADELPHIA UNION

: HORARIO Y DÓNDE VER



El Philadelphia Union llegará con un día más de descanso tras haber jugado el pasado sábado 14 de marzo, aunque perdió 3-1 ante Atlanta United, que lo mantiene aún en el fondo de la Conferencia Este sin trunfos en cuatro partidos.

América tuvo que disputar su partido ante Mazatlán en la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX, que tuvo de objetivo regresar a la zona de Liguilla de cara al último tercio del certamen.

Fecha: Miércoles 18 de marzo del 2026.

Miércoles 18 de marzo del 2026. Horario: 19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos.

19:00 Centro de México | 21:00 ET, 20:00 CT y 18:00 PT en Estados Unidos. Dónde ver: Disfruta el partido en Estados Unidos por TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

PHistorial entre América y Philadelphia Union



Como mencionamos en días pasados, estos equipos ya se enfrentaron en una ronda de eliminación, fue en las Semifinales de la Concacaf Champions League 2021, donde América ganó los dos partidos por marcador 2-0 para avanzar a la Final con un global de 4-0.