América Philadelphia vs. América EN VIVO | ¡Malagón sale lesionado! Sigue todas las incidencias de este partido de ida de la Concacaf Champions Cup.

Video ¡Terrible! Malagón sale lesionado y se encienden las alarmas en el Tri

El partido Philadelphia vs. América representa la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, el máximo certamen a nivel regional a nivel de clubes.

El encuentro se lleva a cabo en el Subaru Park, casa del Philadelphia Union.

Cabe recordar que el gol de visitante es el primer factor de desempate para esta serie eliminatoria.

Acciones del partido Philadelphia vs. América

¡Inicia el partido en el Subaru Park!



00' Philadelphia mueve la pelota.

Tarjeta amarilla para el Philadelphia Union



18' Geiner Martínez comete fuerte falta y es amonestado.

¡Gol del América! ¡Gol de Raphael Veiga!



20' Impresionante jugada y el brasileño, en un movimiento, recibe y se acomoda el balón para sacar disparo en el área y abrir el marcador.

Cuidado, Luis Ángel Malagón está lesionado



37' El portero del América, solo, tiene un problema físico cuando iba a despejar y se lesiona. Hay drama.

Rodolfo Cota ocupa el lugar de Malagón



El infortunio del portero titular, que incluso sale entre lágrimas y en camilla del campo.

Termina la primera mitad