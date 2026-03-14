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    América se integra de forma oficial a la Queens League

    La escuadra azulcrema formará parte del circuito femenil en un hecho sin precedentes.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video América anuncia su incorporación a la Queens League de forma oficial

    El Club América anunció que, de forma oficial, es nuevo equipo de la Queens League México y, de esta forma, marca un hecho histórico.

    Se trata de la primera incorporación de un club profesional de futbol dentro de la Queens League en la historia. La escuadra azulcrema tendrá un representativo dentro del circuito que ha transformado la industria de entretenimiento deportivo.

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    Por si fuera poco, la incorporación del Club América a la Queens League significa un gran paso en el crecimiento del futbol femenil para la institución de Coapa.

    “La integración del Club América representa un antes y un después para la Queens League Mexico. Que una institución histórica del futbol profesional confíe en este proyecto confirma que estamos construyendo una plataforma sólida, innovadora y con impacto real para el desarrollo del futbol femenil. Este es el tipo de alianzas que aceleran la transformación del deporte”, señaló Miguel Layún, Presidente de la Queens League Mexico.

    “Ser parte de la Queens League Mexico representa una oportunidad estratégica para seguir expandiendo nuestro compromiso con el futbol femenil y conectar con nuevas generaciones de aficionados americanistas. Creemos en la importancia de participar activamente en formatos frescos e innovadores en la industria de entretenimiento deportivo”, dijo opr su parte Claudia Carrión, Directora Corporativa de América Femenil.

    El Club América debutará este 14 de marzo en la Queens League frente a Las Aliens a las 19:00 del centro de México.

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