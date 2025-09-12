En encuentro de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el Monterrey se metió de visita al Estadio Nemesio Diez y se llevó la victoria 1-0 ante el Toluca, con lo que se mantuvo en la pelea entre las mejores ocho de la competencia.

En general fue un partido muy cerrado y parejo, ambas escuadras se mostraron sólidas en zona defensiva a pesar de que sí hubo llegadas de peligro tanto al arco de las Diablas, como al de las Rayadas, aunque también las porteras jugaron un papel importante.

A los 24 minutos, tras mucho insistir, tras un trazo largo, Lourdes Bosch pegó la carrera por banda derecha casi desde mediocampo, se enfiló al arco del Toluca, levantó el balón y lo mandó a la red para el 1-0 de las Rayadas.

Una genialidad de la que las Diablas Rojas no lograron recuperarse, fue la única manera en que uno de los equipos pudo abrir el cerrojo defensivo del rival que le valió para un triunfo a las norteñas en un inmueble donde no lo hacían desde el Clausura 2022.